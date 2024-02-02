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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 bin lira maaş alan emeklilere 1000'er lira destek ödemesi yapıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 bin lira maaş alan emeklilere 1000'er lira destek ödemesi yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 bin lira maaş alan emeklilere 1000\'er lira destek ödemesi yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 10 bin lira maaş alan 27 bin 569 emekliye altıncı kez 1000'er lira destek ödemesi gerçekleştirdi. Ayrıca, emeklilere 400 lira et ve 500 lira doğal gaz desteği de sağlandı.

02.02.2024 11:59
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, 10 bin lira maaş alan emeklilere 1000'er lira destek ödemesi yapıldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, 10 bin lira maaş alan 27 bin 569 emeklinin Başkent Kartına altıncı kez 1000'er lira destek ödemesi gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, emeklilere destek ödemesinin yanı sıra 400 lira et ve 500 lira doğal gaz desteği yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 bin lira maaş alan emeklilere 1000'er lira destek ödemesi yapıyor - Son Dakika
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