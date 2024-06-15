Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 KPSS Ön Lisans Sınavı başvuru ücretlerini karşılayacak - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 KPSS Ön Lisans Sınavı başvuru ücretlerini karşılayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 35 yaşını aşmamış fertlerinin 2024 KPSS Ön Lisans Sınavı'na ait başvuru ücretlerini bu yıl da karşılayacak.

15.06.2024 11:45
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 35 yaşını aşmamış fertlerinin 2024 KPSS Ön Lisans Sınavı'na ait başvuru ücretlerini bu yıl da karşılayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için öğrenci destek olmaya devam ediyor.  Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal destek alan ailelerin 35 yaşını aşmamış fertlerinin 2024 KPSS Ön Lisans Başvuru ücretlerini bu yıl da karşılayacak.

ÖSYM başvurularını yapan ve Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan vatandaşlar, ön başvuruda bulunabilecek. Sınava gireceklerin, 2024 KPSS Ön Lisans Başvuru Belgesi'ni 'https://forms.ankara.bel.tr/' sistemi üzerinden en geç 27 Haziran'a kadar yükleyerek başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 KPSS Ön Lisans Sınavı başvuru ücretlerini karşılayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 KPSS Ön Lisans Sınavı başvuru ücretlerini karşılayacak - Son Dakika
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