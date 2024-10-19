Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri Alımı için İlan Verdi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), KPSS puanıyla 300 itfaiye eri alımı için ilana çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, liyakat usulüyle KPSS puanına göre 300 itfaiye eri alımı için ilana çıktı.

"itfaiyebasvuru.ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaları istenen adayların, sözlü ve uygulamalı sınava girmek için istenen belgelerle, 18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı'na şahsen başvurmaları gerekecek. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 2-18 Aralık 2024 tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

İtfaiye eri alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler, "İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak" ve "En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak" olacak. Kadroya başvuracak adaylarda KPSS'de P93 puan türünde en az 60 puan almış olması koşulu aranıyor.