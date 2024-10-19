Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri Alımı için İlan Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri Alımı için İlan Verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanıyla 300 itfaiye eri alımına ilişkin ilana çıktı. Adayların başvurularını 18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında yapmaları gerekiyor.

19.10.2024 11:07  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), KPSS puanıyla 300 itfaiye eri alımı için ilana çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, liyakat usulüyle KPSS puanına göre 300 itfaiye eri alımı için ilana çıktı.

"itfaiyebasvuru.ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaları istenen adayların, sözlü ve uygulamalı sınava girmek için istenen belgelerle, 18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı'na şahsen başvurmaları gerekecek. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 2-18 Aralık 2024 tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

İtfaiye eri alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler, "İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak" ve "En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak" olacak. Kadroya başvuracak adaylarda KPSS'de P93 puan türünde en az 60 puan almış olması koşulu aranıyor.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, İtfaiye, Ankara, Eğitim, Güncel, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri Alımı için İlan Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:13:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri Alımı için İlan Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.