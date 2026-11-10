Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk\'ü 88\'inci yıl dönümünde törenle andı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde belediye binası önünde düzenlenen törenle andı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen törene, belediye bürokratları ve çok sayıda personel katıldı.

Tören, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı'nın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te sirene eşlik eden saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile anma gerçekleştirildi. Bayrakların yarıya indirildiği törende, çalışanlar Atatürk büstüne kırmızı karanfiller bırakarak Ata'ya olan saygısını ifade etti.