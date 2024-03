Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Marketlerinde Ucuz Et Kuyruğu

Güncel

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkent Marketlerde, Ramazan ayı boyunca satışa çıkarılan indirimli etler için uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, saat sabah 10.00'da başlayacak et satışları için sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Et kuyruğunda bekleyen bir vatandaş, "Millet emekli oluyor, Avrupa gezilerine gidiyor. Bizler ise burada et sırasına, ekmek sırasına giriyoruz. Ama kendileri sarayda yaşıyor" dedi.

İndirimli et satan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent Marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Marketlerde kemikli haşlamalık et hariç diğer etler, kişi başı en fazla 1 kilo satılıyor.

"NEREDE UCUZ ET BULURSAK ORAYA KOŞUYORUZ"

Kızılay'daki Başkent Market'in önündeki kuyrukta bekleyen bir vatandaş, şunları söyledi:

"Eşim emekli. Eve bir emekli maaşı yetmiyor. Nerede ucuz et, tavuk, ekmek bulursak oraya koşuyoruz. Yoksa kimse keyfinden sabah saat 06.30'da yatağından kalkıp buraya gelir mi, gelmez. Bizi bu hale getirenler utansın. Utanma da yok onlarda. 'Yine kazanacağız, yine yapacağız' diyor adam. Biraz da vicdan olsun. İnsanın vicdan olsa bir daha bir daha gelmez, utanır. Bir de başkası gelsin, değişiklik olsun."

"10 BİN LİRA İLE GEÇİNEMİYORUM"

68 yaşındaki memur emeklisi Yılmaz ise şunları söyledi:

"Bana günah değil mi? Millet emekli oluyor, Avrupa gezilerine gidiyor. Bizler ise burada et sırasına, ekmek sırasına giriyoruz. Ama kendileri sarayda yaşıyor. Onlar için günlük güneşlik. Ben torunuma aylık bin lira harçlık veremiyorum. 10 bin lira ile geçinemiyorum. Allah soracak da ben diyorum ki ben mi yanlış inanıyorum. Umreme de gittim, namaz da kılıyorum. Bazen de ben herhalde yanlış yol seçtim diyorum. İnsanı dinden çıkartıyorlar."

"EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR"

Emekli Orhan Bilgehan, şunları dile getirdi:

"Burası ile kasabın arasında yüzde 50 fark var. O yüzden buraya geldik. Emekli maaşıyla buradan et almaya mecburuz. Emekli maaşı yetmiyor."

İNDİRİMLİ ET SATIŞI 7 NOKTADA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

ABB'nin uygun fiyatlı et satışının yapıldığı noktalar şunlar:

GİMAT Başkent Market, Batıkent Başkent Market, ASKİ Başkent Market ve Kafe, ABB Başkent Market, Şafaktepe Başkent Market, Kızılay Başkent Market ve Etimesgut Başkent Market. Et satışları ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılıyor.