Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde İlk Yardım Semineri Düzenledi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi üyesi yaklaşık 50 vatandaş için "İlk Yardım Farkındalık Semineri" düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Beypazarı Aile Yaşam Merkezi üyelerine yönelik düzenlediği ilk yardım seminerinde; bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma teknikleri gibi teorik konular anlatıldı. Teorik bilgiler, maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı İlk Yardım Eğitmeni Selen Aytemiz Oymak, toplum sağlığını önceleyerek ilçe ilçe ilk yardım seminerlerine devam edeceklerini belirterek, "Amacımız günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek kazalar karşısında doğru ve zamanında yapılabilecek müdahaleleri anlatıp vatandaşlara farkındalık kazandırmak" dedi.