Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beytepe Mahallesi'nde SanAtölye'yi Açtı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beytepe Mahallesi'nde SanAtölye'yi Açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beytepe Mahallesi'nde bulunan atıl alanı sanatseverlerin kullanımına açarak SanAtölye'yi hayata geçirdi. SanAtölye'de resim, çini, keçe, ahşap boyama, deri işleme, karakalem ve ebru atölyeleri düzenlenecek ve tüm vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek.

05.07.2024 14:50
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beytepe Mahallesi'nde bulunan atıl alanı Başkentlilerin kullanımına kazandırdı. Sanata yenilik katmak isteyen sanatseverlere kapılarını açan SanAtölye'de, Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültelerine giriş sınavlarına hazırlık eğitimleri, resim, çini, keçe, ahşap boyama, deri işleme, karakalem ve ebru atölyeleri düzenlenecek. Sanatseverler eğitim ve atölyelerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır kullanılmayan ve atıl durumda bulunan taşınmazlarını Başkent'e kazandırmaya devam ediyor.

Son olarak, Çayyolu Beytepe Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki taşınmaz, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda sanatın ve sanatçıların destekleneceği bir yer haline getirilerek, vatandaşların kullanımına açıldı. Kent Estetiği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıkları koordinesinde hayata geçirilen "SanAtölye" kapılarını sanatseverlere açtı.

Ücretsiz hizmet verecek

SanAtölye'de, resim alanında güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültelerine giriş sınavına hazırlık eğitiminin yanı sıra resim, çini, keçe sanatı, ahşap boyama, deri işleme, karakalem ve ebru atölyeleri düzenlenecek. Eğitim ve atölyelerden 7'den 70'e her vatandaş ücretsiz yararlanabilecek. Başkentli sanatseverler, SanAtölye sayesinde hem üretip yeteneklerini keşfedecek hem de sosyalleşme imkanı bulacak.

Amaç: Her yaştan vatandaşı aynı masada buluşturmak

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Ekin Ceren Akbaş Örs, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın ve estetiğin daha geniş bir yer bulabilmesi için SanAtölye projesini başlattık. Bu kapsamda öncelikle bu atıl alanın tadilatını gerçekleştirdik. Atölyelerimizin tefrişatını tamamladık. Burada resim, heykel ve seramik gibi çeşitli sanat dallarında her yaştan vatandaşı aynı masada buluşturmayı amaçlıyoruz. Birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak SanAtölye Çayyolu'nu sanatseverlerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Sanatın çeşitli dallarıyla vatandaşları bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Resim Eğitmeni Filiz Köksal ise "SanAtölye'mizin kapılarını açtık. Sanata yenilik katmak isteyen 7'den 70'e tüm sanatseverlere açıktır. Resim alanında Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültesine giriş sınavına hazırlık eğitimleri vereceğiz. Aynı zamanda çini, ahşap oyma, keçe sanatı, karakalem, ebru, deri işlemesi eğitimlerinden ücretsiz yararlanılabilecek. Başvuru yapmak isteyenler, atölyemize gelerek kayıt yaptırabiliyor. Tüm sanatseverleri atölyemize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beytepe Mahallesi'nde SanAtölye'yi Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beytepe Mahallesi'nde SanAtölye'yi Açtı - Son Dakika
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