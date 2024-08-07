Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Kültür Sanat Etkinlikleri Sunuyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çocuk Kulüpleri'nde gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra "Gezici Etkinlik Aracı" ile de çeşitli kültür sanat etkinliklerini çocuklarla buluşturuyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri, "Gezici Etkinlik Aracı" ile çeşitli kültür ve sanat etkinliklerini çocukların ayağına götürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; Beypazarı, Ayaş, Haymana, Nallıhan ve Polatlı'dan sonra Mamak Eserkent Lojmanları Parkı içinde depremden etkilenen çocukların atölye çalışmaları, yarışmalar, sahne gösterileri ve "bubble show" ile eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görevli Sosyolog Begül Demir, "Yaz aylarında çocukların nitelikli ve keyifli zamanlar geçirmelerini umut ediyoruz. Gezici etkinlik aracımızda çocuklara yönelik sahne şovları, spor etkinlikleri, parkurlar, yüz boyama etkinlikleri, bubble perisi ile sihirbaz gösterisi düzenliyoruz ve çocukların keyifli zaman geçirmelerini diliyoruz" dedi.

Etkinlik Aracı; 13 Ağustos'ta Kahramankazan ve 15 Ağustos'ta Çubuk'ta çocukları renkli etkinliklerle buluşturacak.