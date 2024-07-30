Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi - Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi İhalesini Yeniden Başlattı

Güncel

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi – Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi için ihale sürecini tekrar başlattı. Ocak ayında düzenlenen ihalenin iptal edilmesinin ardından çalışmaların güncellenmesi kararlaştırıldı. Faaliyetlerin tamamlanmasıyla birlikte proje için ihale ilanı yayınlandı ve teklifler 17 Eylül 2024 tarihinde açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllar sonra kente kazandırılacak yeni metro hatlarının çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Dikimevi – Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi için ihale sürecini tekrar başladı. İhale için 7 Eylül 2024 tarihinde teklifler açılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin "Yüksek rakamlar nedeniyle ihalesini iptal ettiğimiz Mamak Metrosu'nda (Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı) süreç yeniden başladı. 17 Eylül'de değerlendirmeye alınacak olan ihalemizde, sözleşmenin aralık ayında imzalanmasını hedefliyoruz" dedi.

İhalenin genel ilanı yayımlandı

Dikimevi – Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi için 15 Ocak 2024 tarihindeki ihalenin firmalardan gelen tekliflerin yaklaşık maliyeti aşmasından dolayı iptalinin ardından, ihale çalışmalarının güncellenmesi kararlaştırıldı. Faaliyetlerin tamamlanmasıyla birlikte 10 Haziran 2024 tarihinde projenin Uluslararası İhale Platformu'ndan genel ilanı yayımlandı. Genel ilanın yayınlanmasından sonra 19 Temmuz 2024 tarihinde ise yeterlilik şartları ile birlikte teknik dokümanlar uluslararası ihale sistemi olan ECEPP platformuna yüklendi. Çalışmaların güncellenmesi kapsamında ihaleye katılımın artması ve daha rekabetçi tekliflerin temin edilmesi hedeflendi. Bu kapsamda, yaklaşık maliyetin güncellenmesi, katılım şartlarının yeniden belirlenmesi, katılımın tek ve çoklu şekilde iş ortaklığına imkan verilmesine yönelik revizyonlar gerçekleştirilirken, sözleşme para birimi de Türk lirası olarak değiştirildi.

Sözleşmenin aralık ayında imzalanması hedefleniyor

Yeni ihalenin, iptal edilenden farklı olarak yeterlilik ve mali tekliflerin aynı anda sunulması doğrultusunda tek aşamalı olarak yapılacak. İlanın yayınlanmasından sonra isteklilere hazırlık için yaklaşık 2 aylık süre verildi. Firmaların son teklif verme tarihi ise 17 Eylül 2024 olarak belirlenirken, sürecinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yeterlik sağlayan ve en düşük teklifi veren firma ile aralık ayı içerisinde sözleşme imzalanarak işe başlanılması planlanıyor.

Hat 7,4 kilometre ve 8 duraktan oluşacak

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek olan Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak. Hat; Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu olmak üzere 8 ayrı istasyondan oluşacak.