Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Marka Ödülü'nün İkinci Kez Sahibi Oldu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iyi yönetişim alanındaki uygulamalarıyla Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Marka (ELoGE) Ödülü'nün ikinci kez sahibi oldu. Ödülü ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız takdim etti.

TBB yapılan açıklamada, ABB'nin iyi yönetişim alanındaki uygulamalarıyla Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Marka (ELoGE) Ödülü'nün ikinci kez sahibi olduğu kaydedildi. Açıklamada "Ödülü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız takdim etti. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ELoGE programı; şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışını benimseyen yerel yönetimleri teşvik etmeyi amaçlıyor" denildi.