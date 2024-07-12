Ankara Büyükşehir Belediyesi Emekliler Meclisi Üyelerini Kahvaltıda Buluşturdu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Emekliler Meclisi Üyelerini Kahvaltıda Buluşturdu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Batıkent'te hizmete açılan Emekliler Etkinlik Merkezi'nde Emekliler Meclisi üyelerini kahvaltıda bir araya getirdi. Üyelere meclis hakkında bilgi verildi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

12.07.2024 11:32  Güncelleme: 12:12
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal açıdan desteklemek için Batıkent'te hizmete açılan Emekliler Etkinlik Merkezi'nde, Emekliler Meclisi üyelerini kahvaltıda bir araya getirdi. Etkinlikte, üyelere hizmet vermeye başlayan meclis hakkında bilgi verilip fikir alışverişinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insanı hayatın içine katan çalışmaları ve projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Emekliler Haftası dolayısıyla Batıkent Emekliler Etkinlik Merkezi üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkent'in gelişimine ve kalkınmasına ilişkin önerilerin görüşüldüğü, sorunların belirlenmesini, bilgi ve tecrübelerin genç kuşaklara aktarılmasını amaçlayan, kentte yaşayan 60 yaş ve üzeri emekli vatandaşların oluşturduğu Emekliler Meclisi kuruldu.Üyeler arasında 50 asil ve 50 yedek  belirlenerek, yapılacak seçimle göreve gelecek 10 kişilik genel kurul, hizmet vermeye başlayacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak, hizmet vermeye başlayan Emekliler Meclisi'ne ilişkin şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Emekliler Meclisi, emeklilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulup tartışılması kentin gelişmesine ve kalkınmasına dair önerilerin görüşülüp sorunların belirlenmesi, bilgi ve tecrübelerin paylaşılması ile genç kuşaklara aktarılması için Ankara'da yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşan ekiple hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Daire Başkanlığımız bünyesinde hizmet veren emekli lokallerimizden oluşan 50 asil 50 yedek üyeden oluşacak şekilde 10 kişilik bir kurul, bu 50 üyeden seçilerek tüm Ankaralılara hizmet verecektir."

Vatandaşlardan Ankara Büyükşehir'e teşekkür

Batıkent Emekliler Etkinlik Merkezi'ne gelerek sosyalleşen ve keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar, şunları söyledi:

-Ali Fidan: "Batı Sitesi Mahallesi'nin ciddi anlamda böyle bir ihtiyacı vardı. Şu anda Emekliler Haftası ve emeklilerimiz burada gönüllerince zaman geçiriyorlar ve eğleniyorlar. Bizlere bu imkanı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."

-Serdar Koçak: "Batıkent Emekliler Etkinlik Merkezi personeli çok candan, sevecen ve yardım severler. Burayı hizmete açarak bizlerin keyifli zaman geçirmesini sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyorum."

-Sevim Koçak: "Ülkemizde emeklilerin atıl görüldüğü bu zamanda sevgili başkanımız Mansur Yavaş'ın bize bu emekli etkinlik merkezi ve lokali açması bizler için hepimizin, emeklilerin atıl değil artık çalışan katkıda bulunan insanlar olduğunu kanıtlamasına yardımcı oldu. Mansur Başkan'ımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

-Nurcan Şenbaş: "Bizim evimizden çıkıp sosyalleşebilmemiz için burada birçok etkinlikler düzenleniyor. Buranın personelleri ise bize aile üyelerimiz kadar yakın, bize samimi ve içten davranıyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Emekliler Meclisi Üyelerini Kahvaltıda Buluşturdu - Son Dakika

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