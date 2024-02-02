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Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Ödemelerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Ödemelerine Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Ödemelerine Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 27 bin 569 emekliye altıncı kez 1000'er TL destek ödemesi yaptı. ABB ayrıca her ay verdiği et ve doğal gaz desteğini de sürdürüyor.

02.02.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 27 bin 569 emekliye altıncı kez 1000'er TL destek ödemesi yaptı.

Ankara Büyükşehir, emekliye verdiği desteği çeşitlendirerek devam ettiriyor. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 10 bin TL maaş ile ekonomik zorluk çeken ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 27 bin 569 emeklinin Başkent Kartına altıncı kez 1000'er TL'lik destek ödemesi yaptı.

ABB'nin her ay verdiği 400 TL'lik et ve 500 TL'lik doğal gaz desteği ise devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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