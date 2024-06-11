Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Altyapı Seçmeleri Tamamlandı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın altyapı seçmeleri tamamlandı. Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde 2008-2014 doğumlu yaş grupları arasında yapılan kız futbolcu seçmelerine çocuklar ve velileri yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyetin 100. yılında Kadınlar Süper Ligi Şampiyonluk Kupası'nı Başkent'e getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Kadın Futbol Takımı için altyapı seçmelerini tamamladı. 2008-2014 yaş grupları arasında yapılan kız futbolcu seçmeleri Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

FOMGET Spor Kulübü Altyapı Teknik Direktörü Erkan Güner, "İl dışından da çok fazla talebimiz oldu. Özellikle 2008-2014 doğumlu çocuklarımız arasından seçmelerimizi yaptık. Çok fazla talep oldu, kötü hava şartlarına rağmen salonumuz doldu taştı. Seçilen çocuklarımız ileride Türk sporuna, milli takımımıza ve A takımımıza kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Seçmeler arasında yaşı ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken isim Hira Öztürk'ün babası Mustafa Öztürk ise "Kızımın bebekliğinden beri topa ilgisi vardı. Buradaki seçmeleri arkadaşım aracılığıyla öğrendim. Kızım seçildi. Onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Her zaman destekçisiyim" diye konuştu.