Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Altyapı Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Altyapı Seçmeleri Tamamlandı

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın altyapı seçmeleri Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Seçmelere yoğun ilgi gösterildi.

11.06.2024 10:50  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın altyapı seçmeleri tamamlandı. Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde 2008-2014 doğumlu yaş grupları arasında yapılan kız futbolcu seçmelerine çocuklar ve velileri yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyetin 100. yılında Kadınlar Süper Ligi Şampiyonluk Kupası'nı Başkent'e getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Kadın Futbol Takımı için altyapı seçmelerini tamamladı. 2008-2014 yaş grupları arasında yapılan kız futbolcu seçmeleri Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

FOMGET Spor Kulübü Altyapı Teknik Direktörü Erkan Güner, "İl dışından da çok fazla talebimiz oldu. Özellikle 2008-2014 doğumlu çocuklarımız arasından seçmelerimizi yaptık. Çok fazla talep oldu, kötü hava şartlarına rağmen salonumuz doldu taştı. Seçilen çocuklarımız ileride Türk sporuna, milli takımımıza ve A takımımıza kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Seçmeler arasında yaşı ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken isim Hira Öztürk'ün babası Mustafa Öztürk ise "Kızımın bebekliğinden beri topa ilgisi vardı. Buradaki seçmeleri arkadaşım aracılığıyla öğrendim. Kızım seçildi. Onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Her zaman destekçisiyim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Futbol, Ankara, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Altyapı Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Altyapı Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement