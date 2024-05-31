Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ne Ücretsiz Geziler Düzenliyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihine ve kültürüne sahip çıkan bir projeye daha imza atarak UNESCO tarafından "Dünya Mirası Listesi"ne alınan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ne geziler düzenlemeye hazırlanıyor.

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla "UNESCO Dünya Mirası Ankara Gezileri" uygulamasını başlatıyor.

Hayata geçirilecek uygulama kapsamında Başkentliler, UNESCO'nun 2023 yılında "Dünya Mirası Listesi"ne alınan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ni yakından tanıma fırsatını elde edecek.

ÜCRETSİZ GEZİLER KENTİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Polatlı'da bulunan 4500 yıllık Gordion Antik Kenti ile Ankara Kalesi'nin güney ucunda bulunan ve 13. yüzyıldan bugüne kadar ayakta kalmayı başaran Anadolu Selçuklu dönemine ait Arslanhane Camisi düzenlenecek geziler ile Başkentlilere yakından tanıtılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek gezilerde kent tarihine ışık tutan iki önemli tarihi mekanı yerinde görmek, incelemek ve bilgi almak isteyen Başkentlilere uzman rehberler eşlik edecek.

Hiçbir ücret ödemeden bu tarihi ve kültürel etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar ayrıntılı bilgi için "(0312) 507 37 80"numaralı telefonu arayabilecekler.