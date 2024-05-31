Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ne Ücretsiz Geziler Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ne Ücretsiz Geziler Düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ne düzenlenecek gezilerle kent tarihini tanıtmayı amaçlıyor. Başkentliler, ücretsiz olarak bu tarihi mekanları ziyaret edebilecekler.

31.05.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihine ve kültürüne sahip çıkan bir projeye daha imza atarak UNESCO tarafından  "Dünya Mirası Listesi"ne alınan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ne geziler düzenlemeye hazırlanıyor.

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla "UNESCO Dünya Mirası Ankara Gezileri" uygulamasını başlatıyor.

Hayata geçirilecek uygulama kapsamında Başkentliler, UNESCO'nun 2023 yılında "Dünya Mirası Listesi"ne alınan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ni yakından tanıma fırsatını elde edecek.

ÜCRETSİZ GEZİLER KENTİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Polatlı'da bulunan 4500 yıllık Gordion Antik Kenti ile Ankara Kalesi'nin güney ucunda bulunan ve 13. yüzyıldan bugüne kadar ayakta kalmayı başaran Anadolu Selçuklu dönemine ait Arslanhane Camisi düzenlenecek geziler ile Başkentlilere yakından tanıtılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek gezilerde kent tarihine ışık tutan iki önemli tarihi mekanı yerinde görmek, incelemek ve bilgi almak isteyen Başkentlilere uzman rehberler eşlik edecek.

Hiçbir ücret ödemeden bu tarihi ve kültürel etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar ayrıntılı bilgi için "(0312) 507 37 80"numaralı telefonu arayabilecekler.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Unesco, Ankara, Dünya, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ne Ücretsiz Geziler Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:47:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi'ne Ücretsiz Geziler Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement