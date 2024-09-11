Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS Puanıyla Zabıta Memuru Alacak - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS Puanıyla Zabıta Memuru Alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanına göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla 133 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

11.09.2024 10:40  Güncelleme: 12:24
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla 133 Zabıta memuru almak için ilana çıktı. Başvuru yapmak isteyen adayların elektronik ortamda ön başvuru formunu doldurarak, 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında istenilen belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na şahsen başvurmaları gerekiyor. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 18-25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanına göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru almak için ilana çıktı. Zabıta memurluğu için başvurmak isteyen adaylar, 'https://zabitabasvuru.ankara.bel.tr/' adresi üzerinden formu doldurarak, 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na şahsen başvuruda bulunabilecek.

KPSS puanına göre alımı yapılacak Zabıta Memurluğu için başvuru sırasında adaylardan istenilecek belgeler ise şöyle:

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Adaylarda aranılan nitelikler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olan toplam 133 kadın ve erkek zabıta memurunu istihdam edecek. Adaylarda 30 yaşını doldurmamış, erkeklerde 1.67 metre, kadınlar için 1.60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla olmamak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS Puanıyla Zabıta Memuru Alacak - Son Dakika

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