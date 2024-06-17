Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Etlerini Bağış Topluyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların getirdikleri kurban eti bağışlarını toplamaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkent'teki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hayırsever ve ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirerek köprü görevi gördü.

'Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir' sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, Keçiören Ovacık, Yenimahalle Yakacık, Çankaya Mühye, Mamak Ortaköy ile Gölbaşı Oğulbey olmak üzere toplam 5 ilçede kurulan kurban kesim alanlarında bekleyen soğuk zincir araçları, vatandaşların kestirdiği kurbanlıkların etlerini bağış olarak kabul ediyor.

Bağış yapmak isteyen vatandaşlar ayrıca, Hipodrom Caddesi üzerinde Toptancı Hali'nin yanında yer alan PORTAŞ Soğuk Hava Deposu'na da et getirerek destek olabiliyor.

PORTAŞ Soğuk Hava Deposu bayramın birinci günü saat 23: 59'a kadar, ikinci günü ise saat 13: 00'e kadar et bağışlarını sosyal destek alan ailelere dağıtılmak üzere kabul edecek.

Etler puanlama sistemine göre dağıtılacak

Etlerin bozulma riskine karşı belirtilen tarih ve saatler dışında bağış kabul edilmediğini belirten Sosyal Hizmetler Dire Başkanı Önder Yanmaz, kampanyanın detaylarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 'Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir' sloganıyla bu Kurban Bayramı'nda da yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefledik. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından kurban et paylarının Kurban Bayramı'nın birinci günü 24.00'e kadar, ikinci günü de öğlen 13.00'e kadar kabulünü yapacağız. Ardından ekiplerimiz, sosyal yardım alan aileleri puanlama sistemine göre en yüksek puandan başlamak üzere etleri göndereceğiz. Bize destek sağlayan hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyor aynı zamanda tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz."