Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan ilçesinde tanıtım turları düzenliyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan ilçesinde tanıtım turları düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan ilçesinde tanıtım turları düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Nallıhan ilçesindeki tanıtım turları devam ediyor. Üç yıldır süren tur gezilerine geçen yıl 10 bine yakın kişi katıldı. Şehit Cengiz Karaca Mahallesi'nden gelen 50 kişilik grup, Nallıhan Kuş Cenneti, Çayırhan Gölü kenarı ve Tarihi Kocahan'ı gezdi. Mahalle Muhtarı Gülseren Osanmaz, geziden memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.

29.05.2024 21:12
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının başlattığı proje kapsamında ilçe tanıtım turları devam ediyor.

Üç yıldır devam eden ilçe tanıtım tur gezileri kapsamında geçen yıl ilçeye 10 bine yakın kişinin geldiği belirtildi.

Ankara Şehit Cengiz Karaca Mahallesi'nden Nallıhan'a gelen 50 kişilik grup, Hüseyin Tırıl rehberliğinde Nallıhan Kuş Cenneti, Çayırhan Gölü kenarı ve Nallıhan merkezde Tarihi Kocahan'ı gezdi.

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Muhtarı Gülseren Osanmaz, Büyükşehir Belediyesinin organizesinde Ankara'nın en uzak ilçesi Nallıhan'da 50 kişiyi gezdirdiklerini belirterek, "Mahalle halkı ve ben bu geziden çok memnun kaldık. Tarihi bir ilçenin turistik yerlerini tanımış olduk. Bize bu fırsatı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'e teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan ilçesinde tanıtım turları düzenliyor - Son Dakika

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