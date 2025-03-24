Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 33 Konser İçin Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyenin düzenlediği 33 konser hakkında "kamu zararı" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır" denildi.

ABB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinliğinin, bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki, bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır."