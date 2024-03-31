Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nde Mansur Yavaş\'ın açıklama yapması bekleniyor

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA
Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticilerini seçmek için oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımı başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Mansur Yavaş'ın seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan sonra Mansur Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
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31 Mart yerel seçimlerinde Ordu'da oyların yüzde 29,03'ü sayıldı. İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz, yüzde 38,38 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
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