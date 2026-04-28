Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 8 İlçede Erkenci Fide Desteği

28.04.2026 11:55  Güncelleme: 13:12
(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçedeki 268 çiftçiye toplamda 624 bin 120 adet erkenci sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. ANFA Sera Beypazarı'nda yetiştirilen toplam 2 bin 972 kasa domates ve biber fidesi yüzde 50 hibeli olarak çiftçilere ulaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla tarımsal destek programlarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ANFA Sera Beypazarı'nda yetiştirilen erkenci domates ve biber fideleri; Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Çubuk, Kalecik, Sincan ve Ayaş ilçelerinde çiftçilere ulaştırıldı. 8 ilçedeki 268 çiftçiye toplamda 624 bin 120 adet erkenci sebze fidesi yüzde 50'si hibeli olarak dağıtıldı.

"Hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz kazançlı çıkıyor"

Üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, "Normalde Ankara şartlarında mayısın 15'inden sonra fide dikimi gerçekleşir ama örtü altı yetiştiricilerine 1 ay öncesinden dağıtım yapıyoruz. Böyle olunca ürün 1 ay önceden pazara çıkmış oluyor. Hem üreticilerimiz kazanıyor hem de pazardan alışverişini yapan tüketicilerimiz kazançlı çıkıyor" diye konuştu.

Yüzde 50 hibeli olarak domates, sivri biber, dolma biber, kıl biber ve kapya biber fidesi alan üreticiler ise şöyle konuştu:

-Fahrettin Macit: "5 kasa domates, 1 kasa sivri biber aldım. Çok memnunuz hepsinden, çalışanlara teşekkür ederiz."

-Cihan Balaban: "Çok teşekkür ederiz Mansur Başkan'ımıza, çiftçinin fidesine destek oluyor."

-Özkan Bingöl: "Altı kasa domates aldık. Bizim için çok faydalı bir destek. Özel bir firmadan alsak bunu iki katı para ödeyeceğiz ama Mansur Başkan'ımızdan Allah razı olsun çiftçileri destekliyor. Sadece sebze olarak değil, nohut tohumu var, mazot desteği aldık, tül damlama sulama, sıvı gübre… Biz bunları özel bir firmadan alsak, dediğim gibi iki katı para falan ödemek zorundayız yani Mansur Başkan'ımızdan Allah razı olsun, yolu daima açık olsun."

Kaynak: ANKA

Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
