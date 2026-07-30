Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden arıcılara yüzde 50 hibeli kovan desteği - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden arıcılara yüzde 50 hibeli kovan desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden arıcılara yüzde 50 hibeli kovan desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve teknik arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe ile 5 bin adet modern arı kovanını üreticilerle buluşturuyor. Destek kapsamında 25 ilçedeki arıcılara 20 çıtalı, çift katlı kovan dağıtımı sürüyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve teknik arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe ile 5 bin adet modern arı kovanını üreticilerle buluşturuyor. Destek kapsamında 25 ilçedeki arıcılara 20 çıtalı, çift katlı kovan dağıtımı sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı destekleyen projelerine arıcılık alanında da devam ediyor. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yüzde 50 hibeli Arı Kovanı Desteği kapsamında 2026 yılı içerisinde 25 ilçede toplam 5 bin adet 20 çıtalı, çift katlı modern arı kovanı üreticilere ulaştırılıyor.

Destek programıyla, üreticilerin ekipman maliyetlerinin azaltılması, standart ekipman kullanımının yaygınlaştırılması ve arıcılıkta verimin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, kovan desteğinin yanı sıra Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi aracılığıyla gerçekleştirdiği uygulamalı eğitimler, teknik danışmanlık ve araştırma-geliştirme çalışmalarıyla da üreticilere destek vermeyi sürdürüyor.

"ÜRETİCİLERİ DAHA İYİ NOKTALARA GETİRECEĞİZ"

Kalecik'teki kovan dağıtımında yer alan Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, "Bu destek arıcılarımıza büyük bir destek. Ankara'nın kırsalında tarımla ve üretimle ilgili ne varsa Mansur Başkan orada. Ardı arkası kesilmeyen hizmetlerle köylüye, çiftçiye yapılan hizmetlerle üreticileri daha iyi noktalara getireceğiz" dedi.

25 İLÇEDE 5 BİN KOVAN DAĞITILIYOR

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Hüseyin Karakuş, 25 ilçede toplam 5 bin adet 20 çıtalı, çift katlı modern arı kovanının yüzde 50 hibe desteğiyle üreticilere ulaştırıldığını ifade ederek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımızı desteklemek ve üretime katkıda bulunmak amacıyla kovan desteğinde bulunuyoruz. Kalecik ile birlikte 25 ilçenin tamamında dağıtım yapıyoruz. Kaliteli malzemeden üretilen kovanlarımızın yüzde 50 katkı paylı yüzde 50 hibe şeklinde dağıtımını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

ARICILARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Arı kovanı desteğinden yararlanan üreticiler ise Büyükşehir Belediyesi'ne, şu sözlerle teşekkür etti:

-Mehmet Güngör: "Altıntaş Mahallesi'nde işletmemiz var ve 250 kovanımız var. Bal üretimi, propolis, arı sütü ve polen üretimi yapıyoruz. Büyükşehir'in verdiği desteklerle işlerimizi daha da büyütüyoruz. Bizim ilkbaharda bayağı bir giderimiz oluyor, bu destek bize can suyu oluyor. Büyükşehir sayesinde kovanlarımızı yenilemeye imkanı bulduk. Sadece kovan değil arı ekmeği desteğinde de bulunuyor böylelikle bizim üretimimiz de artmış oluyor. Büyükşehir'e desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz."

-İsmail Türkmen: "Aktepe Köyü'nde arıcılık yapmaktayım. Belediyemizin verdiği diğer bütün desteklere de başvuru yapmış ve kullanmış birisiyim. Yaptığımız bu çalışmalar içerisinde belediyenin bu katkıları bize çok büyük destek sağlamakta. Bu destekler kapsamında hem arıcılık faaliyetindeki kovan sayımızı artırmış bulunmaktayız hem de üretimin devamlılığını sağlamış oluyoruz. Normal yollarla bu malzemeleri temin etmeye kalksak gerçekten bedeli bize çok daha fazla olacaktı. Ancak belediyenin bu destekleriyle üretim maliyetlerini düşürerek aslında üretimin devamlılığını sağlıyoruz."

-Fatma Güngör: "Kovanlarımız eskimişti şimdi kovanlarımızı yenileyeceğiz. Böylelikle üretimimiz artacak. Verdiği katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden arıcılara yüzde 50 hibeli kovan desteği - Son Dakika

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