Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Avm Trafiğini Azaltmaya Yönelik Çalışma: Yarın İtibarıyla Tek Yön Uygulaması Başlıyor

27.02.2026 15:37  Güncelleme: 16:02
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları doğrultusunda AVM trafiğini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yarın itibarıyla; Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) bağlantısındaki trafik tıkanıklığının giderilmesi amacıyla stratejik güzergâhlarda "tek yön" uygulamasına başlanıyor. Düzenleme kapsamında; Yaşam Caddesi, 3. Sokak ve Nergiz Sokak Armada girişinden başlayarak Sakıp Sabancı Bulvarı istikametine tek yön olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Başkent'te özellikle alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla; yeni trafik düzenlemeleri yapılmaya ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararlar hayata geçirilmeye devam ediliyor. Kentpark ve Cepa AVM'leri ile Ankamall AVM çevresinde yapılan düzenlemelerin ardından UKOME; Armada AVM çevresi için harekete geçti.

Armada AVM ile Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) bağlantısındaki trafik tıkanıklığının giderilmesi amacıyla stratejik güzergahlarda "tek yön" uygulaması başlıyor. Düzenleme kapsamında; Yaşam Caddesi, 3. Sokak ve Nergiz Sokak 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Armada girişinden başlayarak Sakıp Sabancı Bulvarı istikametine tek yön olarak hizmet verecek. Trafik akışının güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla Nergiz Sokak'ın Sakıp Sabancı Bulvarı bağlantı noktasına da akıllı siyalizasyon sistemi kuruldu. Sistem sayesinde; araçların ana yola çıkışları senkronize edilirken trafik güvenliği de en üst seviyeye çıkarılmış oldu. Ayrıca düzenleme ile araçların ana bulvara katılımı kontrollü bir akışla sağlanmış oldu.

