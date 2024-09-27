Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Farkındalık Etkinliği

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyeleriyle bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte Türk Halk Müziği eserleri seslendirilirken, Alzheimer hastalarına destek mesajları verildi.

27.09.2024 12:40  Güncelleme: 12:49
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerinin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa ettiği Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyeleri için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla merkezden hizmet alan vatandaşları ve ailelerini bir araya getirdi.

Üyeler türküler söyledi

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda şiirler ve konuşmalar yapılırken, üyelerin oluşturduğu koro davetlilere Türk Halk Müziği'nin sevilen örneklerini seslendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Alzheimer hastalarının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezimizin ilki 1 Nisan 2022 tarihinde açılmış olup, 71 üyesiyle hizmet vermektedir. Bununla birlikte uzman arkadaşlarımızca yeni başvuruların değerlendirilmeleri de yapılmaktadır. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezimiz de her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Alzheimer hastası olan üyelerimizin hazırlamış olduğu koro etkinliği ile bugünü ön plana çıkararak kutlamak istedik. 'Unutmuyoruz Umut Oluyoruz' sloganı ile çıktığımız bu yolda onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bu anlamlı günün unutulmaması adına onlara takdim ettiğimiz hediyeler ile onların yanında olduğumuzu hissettirdik."

Merkezde zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteler gerçekleştiriliyor

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi, erken ve orta dönem Alzheimer ile Demans hastalarına ücretsiz hizmet verirken merkezde zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteler gerçekleştiriliyor. Hastaların ve yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan merkezde rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilirken, hasta yakınlarının zorlu hasta bakım süreci desteklenerek rahatlamaları da sağlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Dünya Alzheimer Günü Farkındalık Etkinliği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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