Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Geçici Elektronik Reklam Panosu Açıklaması - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Geçici Elektronik Reklam Panosu Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Güvenpark'ta inşa edilen elektronik reklam panosunun geçici bir uygulama olduğunu ve yılbaşı kutlamaları amacıyla yerleştirildiğini duyurdu.

19.12.2024 21:08
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kızılay Güvenpark'ta '1'inci Derece Doğal Sit Alanı' içinde inşa edilen elektronik reklam panosu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sonrası açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, elektronik reklam panosunun geçici bir uygulama olduğu belirtilip, şöyle denildi:

"Kızılay Güvenpark'ta kurulan elektronik pano yalnızca geçici bir uygulamadır. Aynı zamanda da sökülüp takılabilir bir şekilde inşa edilmiş olup kalıcılığı söz konusu değildir. Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında, şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir. Süreç, yılbaşı atmosferine katkı sağlamak adına sınırlı bir süreyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Söz konusu panonun herhangi bir kalıcı proje kapsamında olmadığı ve ilgili yasal prosedürler çerçevesinde hareket edildiği konusunda tüm kamuoyunu bilgilendiririz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehir kültürünü ve tarihi değerleri koruma hassasiyetine sahip olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Geçici Elektronik Reklam Panosu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Geçici Elektronik Reklam Panosu Açıklaması - Son Dakika
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