Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gökçek'e Tepki: "Bu Kararla İndirimli Tarifeden Yararlanan 1 Milyon 128 Bin Abonemiz Suyu Zamlı Kullanacak"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB), AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in Ankara'da suya yapılan zammı iptal ettirdiğine yönelik ifadelerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, Gökçek'in başvurusu üzerine verilen kararla sudan indirimli yararlanan 1 milyon 128 bin abonenin suyu zamlı olarak kullanacağına işaret edilerek, "Bu kararın sorumluluğu da, faturası da ortadadır. Bu yapılan, Ankaralının değil; kendisi gibi villasında havuz dolduranların hakkını savunmaktır" denildi.

Ankara İdare Mahkemesi, konut ve iş yerlerine uygulanan su zammını iptal etti. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in "suya zammı iptal ettirdim" açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"'Suya zammı iptal ettirdim' diyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in sözleri gerçeği yansıtmamaktadır. İşin aslı; dar gelirlinin kullandığı indirimli tarifeyi ortadan kaldırarak suyun daha pahalıya kullanılmasına neden olacaktır. Bu kararın uygulanmasıyla birlikte maalesef 1 milyon 128 bin abonemiz suyu daha yüksek tarifeden kullanmak zorunda kalacaktır."

Bugün indirimli tarifeden yararlanan aboneler suyun metreküpünü yaklaşık 46 liradan öderken, bu karar sonrası 51 liradan ödemeye başlayacaktır. Yani Ankara'daki abonelerin yüzde 66'sı bu karardan doğrudan etkilenecektir. ve hiç istemesek de mahkeme kararı sonrası yüzde 10 zam faturaya yansıtılmış olacaktır.

Altını özellikle çizelim: Mahkeme bu kararı 'ASKİ suyu pahalı satıyor' diyerek vermemiştir. Karar tamamen usule ilişkindir. Yani mahkeme 'su fiyatı yüksektir' dememekte; bu düzenlemenin meclis kararıyla değil, ilgili mevzuatta öngörülen yöntemle yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak sonuç değişmemektedir. Bu karar; suyu tasarruflu kullanan vatandaşı değil, villasının havuzunu doldururken suyu sınırsız bir kaynak gibi tüketenleri sevindirmiştir.

"Ankara'da su, geçmiş döneme göre hala daha düşük bir seviyede sunulmaktadır"

Gerçek tabloyu bir kez daha hatırlatalım: 2014–2017 yılları arasında babası Ankara'da suyun metreküp fiyatını 1,7–1,8 dolardan satıyordu. 2019–2022 döneminde bu rakam 1 doların altına düşürülmüştür. Bugün ise yaklaşık 1,02 dolar seviyesindedir. Yani tüm maliyet artışlarına rağmen Ankara'da su, geçmiş döneme göre hala daha düşük bir seviyede sunulmaktadır. Üstelik kademeli tarifenin uygulandığı elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere, malzeme ve işçilik maliyetlerinde son yıllarda çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Suda kademeli tarife uygulaması ise vatandaşımızı korumak ve tasarrufu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiştir.

Nitekim bu uygulama amacına ulaşmıştır: 0–15 metreküp su kullanan abonelerin oranı yüzde 85'tir ve bu kesim zamlı tarifeden etkilenmemektedir. 10 metreküp altında tüketim yapanların oranı yüzde 55'ten yüzde 66'ya yükselmiştir. Aylık 30 metreküp ve üzeri tüketim yapan yüzde 3'lük kesimin toplam tüketimdeki payı yüzde 20'den yüzde 11'e düşmüştür.

Ve şimdi açık açık soruyoruz: 10 metreküpün altında su kullanan, yani korunması gereken vatandaşın indirimini iptal ettiren siz değil misiniz? Bugün çıkıp 'Ankaralının hakkını savunuyoruz' demekle gerçekler değişmez. Bu kararın sorumluluğu da, faturası da ortadadır. Bu yapılan, Ankaralının değil; kendisi gibi villasında havuz dolduranların hakkını savunmaktır."