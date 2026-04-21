Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Panoramik Ankara Turu"Nu Başlattı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Panoramik Ankara Turu"Nu Başlattı

21.04.2026 15:44  Güncelleme: 16:39
Ankara Büyükşehir Belediyesi, her çarşamba düzenlenen 'Panoramik Ankara Turu' ile vatandaşlara kentin simge mekanlarını profesyonel rehber eşliğinde keşfetme imkanı sunuyor. Program, tarihi ve kültürel değerleri tanıtmayı hedefliyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Panoramik Ankara Turu"nu başlattı. Her çarşamba düzenlenen gezi programı ile vatandaşlar kentin simge mekanlarını profesyonel rehber eşliğinde araç içinden panoramik olarak keşfetme imkanı buluyor. Tur kapsamında İkinci TBMM Binası, Anıtkabir, Atakule, Hamamönü ve Ankara Kalesi gibi yerler geziliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıtmak amacıyla "Panoramik Ankara Turu" programını başlattı. 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında hayata geçirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara'nın köklü tarihini, zengin kültürel mirasını ve turistik değerlerini tanıtmayı hedefleyen gezi programı ile vatandaşlar, kentin simge mekanlarını profesyonel rehber eşliğinde araç içinden panoramik olarak keşfetme imkanı buluyor.

Tur güzergahı; İkinci TBMM Binası'ndan başlayarak Ankara Palas ve Gençlik Parkı üzerinden Ankara Garı ve Türk Hava Kurumu Müzesi'ne uzanıyor. Ardından Anıtkabir'in silüeti eşliğinde Atatürk Bulvarı boyunca Bakanlıklar, TBMM ve elçilikler hattı geçiliyor. Cinnah Caddesi, Botanik Parkı ve Atakule'ye ulaşan rota; Kızılay ve Sıhhiye'deki kültür-sanat noktalarının panoramik izlenmesinin ardından Hamamönü ve Ulucanlar üzerinden Ankara Kalesi eteklerine bağlanıyor. Hacı Bayram Camii, Antik Roma Tiyatrosu ve tarihi Ulus çarşıları da tur kapsamında araç içinden görülebiliyor. Program, başlangıç noktası olan İkinci TBMM önünde sona eriyor.

Başvurular internet adresi üzerinden yapılabiliyor

Panoramik Ankara Turu; Ulus'taki İkinci Meclis Binası önünden hareketle her çarşamba günü saat 10.00 ve 14.00'te olmak üzere günde iki kez düzenleniyor. Turlar, araçtan iniş yapılmadan rehber anlatımı eşliğinde gerçekleştiriliyor. Programa başvurular, https://kentgezileri.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden yalnızca çarşamba günleri sabah saatlerinde yapılabiliyor.

ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, daha önce ilçelere ve UNESCO yürüyüş rotalarına yönelik geziler düzenlediklerini belirterek, "Şimdi de Panoramik Ankara Turu'nu başlattık. Ulus bölgesinde Meclis'in önünden başlayan programla Gar, Anıtkabir, Atakule, Hamamönü ve Ankara Kalesi'ni görebilecekleri harika bir program hazırladık. Her çarşamba vatandaşlarımız programlara başvuru yapabiliyor. Her çarşamba öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki defa Panoramik Ankara Turu'muz şu an hizmette" dedi.

Tura katılan vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Sıdıka Pişirici: "Ankara'yı köşe köşe, öğrenmeye çalışıyorum. Yürüyemeyen, yaş ortalaması 60'ın üzerinde olan insanlar için çok büyük bir imkan bu. Ankara'yı toparlayıcı bir gezi oluyor. Ankara çok güzel bir şehir, düzenli bir şehir, tam bir başkent. Avrupa ile kıyaslanabilecek duruma da geldi yavaş yavaş. Bu hizmet için teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne."

-Latife Önalmış: "Beğendik güzel geçti. Biliyoruz buraları ama tarihlerini dinleyerek gezmek daha güzel oluyor. Duyunca müracaat ettik dünürümle geziyoruz. Diğer gezilerine de katılacağız."

-Bedriye Genç: "Halkın kaynaşması bakımından daha güzel olduğunu düşünüyorum. Farkındalığımız artıyor. Buralardan geçiyoruz ama detaylarını bilmiyoruz. Ankara'nın simge noktalarını gezmeyi çok sevdik. Yanından geçip ne kadar az şey bildiğimi fark ediyorum."

-Salim Çelebi: "Bu hizmetler vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetler. Aynı zamanda bu hizmeti tanıdıktan sonra biz de yakınlarımıza tanıtmış oluyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Panoramik Ankara Turu'Nu Başlattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Panoramik Ankara Turu"Nu Başlattı - Son Dakika
