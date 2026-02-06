Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 38 Bin 849 Vatandaşa 5 Milyon 175 Bin 851 Lira Sağlık Desteği

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sağlık Katılım Payı Desteği kapsamında sosyal destek alan 38 bin 849 asgari ücretli ve emeklinin 5 milyon 175 bin 851 lira tutarındaki ilaç, reçete ve muayene katılım payını ödedi.

Belediye'den sosyal destek alan 38 bin 849 emekli ve asgari ücretli vatandaşın eczanelerde ödediği 5 milyon 175 bin 851 lira 34 kuruşluk katılım payı ABB tarafından karşılandı. Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin, geçtiğimiz yıllarda uygulanan "Sağlığa El Ver" projesi kapsamında da 6 bin 450 vatandaşın eczanelere olan 4 milyon liralık borcunun ödendiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Asgari Ücretliye Destek Programı ve Emekli Destek Programı'mız kapsamında vatandaşlarımızın temel sağlık hizmetlerine erişimini Sağlık Katılım Payı Desteği ile kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar vatandaşlarımızın 5 milyon TL'yi aşan ilaç, reçete ve muayene katılım paylarının ödemesini gerçekleştirdik. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da nitelikli ve kapsayıcı sosyal destek programlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."