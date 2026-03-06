Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Sincanlı Öğrencilere Yeni Merkez - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Sincanlı Öğrencilere Yeni Merkez

06.03.2026 12:24  Güncelleme: 13:34
Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri eğitim yolculuklarında desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Genç Akademi"lere bir yenisini daha ekledi. 5 bin kitaplık kütüphanesi, sessiz ve sesli çalışma alanlarıyla tasarlanan Sincan Genç Akademi, gençlerin yeni buluşma noktası olmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu şehir sizin. Hayal kurmaktan, üretmekten ve kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Ben her zaman yanınızdayım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gençlerin eğitimine destek olan projelerini büyütmeye devam ediyor. Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nda atıl durumdaki bir yapıyı modern bir çalışma merkezine dönüştüren Büyükşehir Belediye, yeni bir Genç Akademi'yi Sincan'a açtı. Kütüphane, sessiz ve sesli çalışma alanlarıyla tasarlanan merkez, gençlerin yeni buluşma noktası olmayı hedefliyor. Yaklaşık 300 metrekarelik kullanım alanına sahip Sincan Genç Akademi, 15-35 yaş arasındaki öğrencilere hizmet veriyor. Engelli erişimine uygun olarak hazırlanan merkez, aynı anda 75 kişiyi ağırlayabiliyor. Öğrencilerin yararlanabileceği yaklaşık 5 bin kitabın bulunduğu merkezde ayrıca 1 adet sessiz çalışma alanı, 1 adet sesli çalışma alanı, bilgisayar alanı, toplantı alanı, mescit ve mutfak yer alıyor.

"Ben her zaman yanınızdayım"

Sincan Genç Akademi'nin açıldığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "7'nci Genç Akademimizi Başkentimize kazandırdık. Sevgili gençler; sizi Sincan Genç Akademi'ye bekliyorum. Bu şehir sizin. Hayal kurmaktan, üretmekten ve kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Ben her zaman yanınızdayım" dedi.

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Ekin Ceren Akbaş Örs, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Sincanlı gençler için hayata geçirildi. Mevcut bir binayı dönüştürerek yeniden işlevlendirdik. Yaklaşık 300 metrekarelik alanda, aynı anda 75 gencin kullanabileceği nitelikli bir kapasite oluşturduk. Mekanı sessiz çalışma ve odaklanmayı destekleyecek, kütüphane hissi veren sakin ve düzenli bir anlayışla tasarladık. Tüm inşaat ve mobilya işlerini belediye imkanlarımız ve ekiplerimizle gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 bin kitaplık bir bilgi altyapısı yer alıyor. Bu alanın, Sincanlı gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran kalıcı bir değer olacağına inanıyoruz."

Mevcut Genç Akademiler'in adresleri şu şekilde:

-Genç Akademi Sıhhiye - Sağlık Mahallesi, Aksu Caddesi No: 6/A, Sıhhiye

-Genç Akademi Ulus - İstiklal Caddesi, Hacı Bayram Mahallesi No: 14/13, Altındağ

-Genç Akademi Zafer - Cumhuriyet Mahallesi Zafer Meydanı No: 3/A, Çankaya

-Genç Akademi Batıkent - Kentkoop Mahallesi, 1867. Cadde No: 4/3, Batıkent

-Genç Akademi Bahçelievler - Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Akdeniz Caddesi No: 57/A, Çankaya

-Genç Akademi Çayyolu - Hacı Bektaşi Veli Caddesi, Beytepe Mahallesi 5452 Sokak No: 1, Çayyolu

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Kültür, Güncel, Son Dakika

