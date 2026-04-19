Mansur Yavaş'a Soruşturma İzni İddiası... Ankara Büyükşehir Belediyesi: Tarafımıza Yapılmış Herhangi Bir Resmi Bildirim Bulunmamaktadır

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı basın organlarında yer alan haberlerde Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediye bürokratları hakkında soruşturma açıldığı yönündeki iddialara ilişkin, "konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Haberde konu edilen süreç yeni değildir" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında yandaş basında yer alan haberlere göre soruşturma açıldığı bilgisi verilmiştir. Ancak konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Haberde konu edilen süreç yeni değildir. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve halen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur."

Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir."

İçişleri Bakanlığı daha önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerdeki Karabük mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçların kullanıldığı" iddiasıyla soruşturma izni vermişti.