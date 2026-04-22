Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yerel Üreticiye Yüzde 50 Hibeli Sıvı Gübre Desteği

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), BelPlas AŞ'de üretilen organik ve mikrobiyal aktivitesi yüksek sıvı gübreleri, yerel üreticiyle buluşturdu. Yüzde 50 hibeli desteğin birinci kısmında 916 üreticiye, 177 bin 60 litre sıvı gübre dağıtıldı.

ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Yereldeki üretim, kırsaldan güçlenir" anlayışıyla kırsal kalkınma alanında artan maliyetleri, sürdürülebilirliği olmayan tarımsal yöntemleri ve yanlış kullanılan kimyasal içerikleri göz önünde bulundurarak, özel bir hizmeti daha Başkentli üreticiyle buluşturdu.

Hem kentteki üreticiyi desteklemek hem de toprak verimliliğini korumak amacıyla BelPlas AŞ'de üretilen organik ve mikrobiyal aktivitesi yüksek sıvı gübreler yüzde 50 hibe ile üreticiye dağıtıldı. Dağıtımların birinci kısmında Ankara'nın Ayaş ilçesinde 69 kişi 14 bin 160 litre, Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde ise 54 kişi 11 bin 10 litre olmak üzere, toplam 916 üreticiye 177 bin 60 litre sıvı gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Kırsaldaki üreticiden Büyükşehir'e teşekkür

Destekten yararlanan üreticiler, Başkan Mansur Yavaş'a teşekkürlerini ileterek, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın kente kazandırdığı hizmet ve desteklerin her birinden duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Gürsel Kızılkan: "Teşekkür ediyoruz, sıvı gübre desteğini her sene alıyoruz zaten, Allah razı olsun. Ben, bunu buğdaya da atıyorum pancara da atıyorum. Söz gelimi pancardan 4 ton, 5 ton alıyorsak bununla 6 tona çıkıyor; buğdaydan da 100-150 kilo alıyorsak daha iyi kardeşleme yapıyor ve daha büyük verim oluyor, 200 kilo, 300 kiloya çıkıyor."

-Ayhan Kökver: "Destekten çok memnunuz, yüzde 50 hibeli olmasından da memnunuz. Sıvı gübreyi buğdaya atacağım, kiraz ağaçlarım ve elma ağaçlarım var ona atacağım, oralarda kullanacağım."

-Üzeyir Karagöz: "İki yıldır deniyorum, çok güzel, verimini alıyorum. Şu anda 200 dönüm alan ekiyorum, yüzde 70 faydasını gördüm bu ürünün. Sıvı gübre olmazsa bize pahalıya geliyordu aldığımız şeyler. Şu anda büyük bir destek oldu, teşekkür ederiz her şey için."

-Nazım Altun: "Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Sıvı gübre, nohut tohumu, sebze fidesi… Bunların hepsinden yararlandık. Sıvı gübreleri buğdayda kullanacağız. Domates yetiştiriyoruz, nohut yetiştiriyoruz. Çok büyük desteği var Başkanımızın, çok teşekkür ediyoruz."

-Remzi Karakoyunlu: "Ben, devamlı alıyorum, her sene alıyorum, çok da memnunum. Hektolitresi yüksek geldi, kalitesi çok güzel oldu. Geçtiğimiz sene Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği sıvı gübreyi kullandık kabakta. Kabak çekirdeğini attım toprağa, harika kabak oldu. Buğday atıyorum, buğdayda kalite çok güzel oluyor. Onun için bu sene herkesten önce, çıkar çıkmaz yazıldık. Büyükşehir, bize her türlü yardımcı oldu."

-Ahmet Çetin: "Büyükşehir'in destekleriyle tohum alıyoruz, gübre alıyoruz, hepsini alıyoruz çok teşekkür ederim."

-Üzeyir Öztürk: "Daha önce kullandık sebzelerde, güzel faydası oldu. Buğdaya ilk defa kullanacağım. Kırsalda yağmurlar istediğimiz gibi olmadığından dolayı sıvı gübrenin faydasını görüyoruz. Şartlar zor olduğu için de her zaman alamıyoruz gübreyi ondan dolayı bu bizim için büyük bir öncelik ve iyilik oldu. Mansur Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

-Hasan Dikmen: "Mansur Başkanımızın bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir, damla sulama ekipmanları dağıtıyor, onlardan da çok memnunuz. Her fırsatlarından da yararlanıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca çok çok teşekkür ediyorum, verdikleri hizmetlerden çok memnunuz."