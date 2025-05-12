Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yapay Zeka İle Ses Taklidi Uyarısı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bazı art niyetli kişiler tarafından yapay zeka kullanılarak Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sesinin taklit edildiği, bazı firmalar adına reklam yapıldığı görüntülere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı art niyetli kişiler tarafından yapay zeka kullanılarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın sesinin taklit edildiği, bazı firmalar adına reklam yaptığı görüntüsünün kullanıldığı sosyal medya mecraları tespit edilmiştir. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın konuya dair böyle bir söylemi bulunmamakta olup bu tarz art niyetli girişimlere vatandaşlarımızın itibar etmemelerini önemle rica ederiz." denildi.