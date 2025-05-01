Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne KalDer'den Ödül

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen "İlham Veren Kamu Yönetimi Ödül" programında, "Ücretsiz HPV Aşı Uygulaması" ve "Diyabet Sensörü Desteği" ile ödüle layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği HPV Aşı Uygulaması ve Diyabet Sensörü Destek Programı ödüle layık görüldü. Türkiye Kalite Derneği (KalDer), kamu sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek amacıyla "İlham Veren Kamu Yönetimi Ödül" programı düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iki projesi bu yıl KalDer'in düzenlediği programda ödüle layık görüldü. "2024 yılında Sağlıkta Eşitlik ve Güvence Programı" kapsamında "Ücretsiz HPV Aşı Uygulaması Projesi" ve "Diyabet Sensörü Destek Programı" Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ödül getirdi.

"Kamu sağlığına kalıcı katkılar sunduğunun en somut göstergesidir"

Ödül töreninde yapılan açıklamada Ücretsiz HPV Aşı Uygulaması Projesi ile ilgili, "Projenin en dikkat çeken yönleri, kamu sağlığı alanında özgün ve model oluşturan uygulamaları içermesidir. HPV aşısı programıyla yerel yönetimler düzeyinde Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek, diğer belediyelere örnek teşkil eden bir model sunulmuştur. Bu girişim, sadece Ankara'da değil, ülke genelinde benzer projelerin hayata geçirilmesine öncülük etmiştir" denildi. Diyabet Sensörü Destek Programı için ise "Diyabet sensörlerinin SGK geri ödeme kapsamına alınması, projenin sadece yerel değil ulusal ölçekte kamu sağlığına kalıcı katkılar sunduğunun en somut göstergesidir. Bu durum, projenin model alınması gereken bir başarı hikayesi olduğunu ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Yerel yönetimlerde birincilik ödülü aldık"

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal ise ödüle ilişkin şunları söyledi:

"KalDer tarafından düzenlenen 25'inci Kalite Sempozyumu'nda esin veren kamu kuruluşlarıyla ilgili yapılan değerlendirmede, yerel yönetimlerde birincilik ödülü aldık. Ödül almamızda vesile olan iki projemiz vardı. Birisi HPV Aşı Uygulaması, diğeri de Diyabet Sensörü Destek Programı. Çok yoğun çalıştık, çok titiz çalıştık. Bu ödülü proje ekibimizle birlikte hak ettik. Mansur Başkanımızın çok büyük desteği vardı. Bu ödülü önce Mansur Başkan'ımıza sonra da tüm çalışanlarımıza hediye ediyoruz."