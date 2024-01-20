Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için \'Mucizeler Sirki\' etkinliği düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarıyıl tatilinde öğrenciler için hazırlanan "Mucizeler Sirki" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 22-31 Ocak tarihleri arasında Başkent Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda (BAKAP) düzenlenecek.

Çocuklara sanat, bilim ve eğlenceyi bir araya getirerek farklı bir tatil deneyimi sunacak etkinlikte, çocuklar interaktif etkinliklere katılarak bilgi ve deneyim kazanacak.

Etkinlik kapsamında gösterimler hafta içi ve hafta sonu saat 13.00 ve 16.00 ile yine hafta sonu saat 19.00'da yapılacak.

ABB, etkinlik için AŞTİ'den ve Kızılay Zafer Çarşısı'ndan BAKAP'a 11.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.