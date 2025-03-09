Ankara Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ramazan Sahurunda Ücretsiz Yemek İkram Ediyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sahur vakti öğrencilere sıcak yemek ikramında bulunuyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ramazan ayı boyunca her hafta cuma gecesi 00.00-03.00 saatleri arasında Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi'nin kafeteryasında öğrencilere sıcak yemek hizmeti veriliyor. ABB, ramazan ayının başlangıcından bu yana 5 bin 206 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), öğrencilere destek olmaya devam ediyor. 100. Yıl Kütüphanesi, Gazi ve Sıhhiye Gençlik Sofraları'nda ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar desteğinde bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi'nin kafeteryasında her cuma gecesi 24.00-03.00 saatleri arasında sahur vakti öğrencilere ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Ramazanın ilk haftasında binlerce öğrenciye hizmey verildi

Ramazanın başlangıcından bu yana binlerce öğrenciye yemek ikramında bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, oruç tutan gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Gençlik Sofraları Sorumlusu Bekir Coşan, öğrencilerden yoğun ilgi gören uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın 'Üniversite Ankara'da okunur' sözüyle çıktığımız bu yolda Gençlik Sofraları'nda ücretsiz verdiğimiz yemek hizmetine Ramazan ayının gelmiş olması ile gençlik ışığının sahuru aydınlatması için sahur sofralarını da ekledik. Bu kapsamda; haftada bir, cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 24.00-03.00 arasında Ramazan boyunca tek lokasyon olarak Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi'nin yemekhanesinde sahur yemeği vermekteyiz. Ramazan başlangıcından itibaren binlerce öğrenciye ücretsiz hizmet verdik. Tüm öğrencilerimizi sahur sofralarımıza bekliyoruz. Öğrenci dostu uygulamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler, ABB'nin sahur desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

Zekiye Yener: "Kütüphaneden uzun zamandır yararlanıyorum. Sahur programı benim için çok avantajlı oldu. Kütüphanede gece 12.00'ye kadar kalıp yemeğe geçişimiz öğrenciler için çok iyi bir sistem. Çok beğendim, karnımızı doyuruyoruz."

Belma Aras: "Kütüphanenin verdiği bu hizmetten çok memnunum. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum."

Batuhan Koçer: "Büyükşehir Belediyesinin bütün hizmetlerinden memnunuz. Geçen akşam da Mansur Başkanımızla bir başka sahur programına katıldık arkadaşlarla beraber. İftarı da aynı şekilde burada yapıyoruz. Lezzet olsun ya da herhangi bir konuda problem yaşamadık. İftarda çoğu yerde kuyruk oluyor. Burada kuyruk problemi aşılmış durumda. İftar saatinde ezanla beraber iftarımızı yapıyoruz."

Emir Korkmaz: "Sahur hizmetinden çok memnun kaldım. Sıra yok, saat çok geçe kalmadan başlıyor. Yurda yetişebilmek için iyi bir şey bu. Yemekler çok güzel. Hem iftar hem de sahur olması çok güzel."