Ankara Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ramazan Sahurunda Ücretsiz Yemek İkram Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ramazan Sahurunda Ücretsiz Yemek İkram Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı süresince her Cuma gecesi Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi'nde öğrencilere sıcak yemek hizmeti sunuyor. Başlangıçtan beri 5 bin 206 öğrenciye ulaşan uygulama, gençlerin dengeli beslenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

09.03.2025 13:27  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sahur vakti öğrencilere sıcak yemek ikramında bulunuyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ramazan ayı boyunca her hafta cuma gecesi 00.00-03.00 saatleri arasında Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi'nin kafeteryasında öğrencilere sıcak yemek hizmeti veriliyor. ABB, ramazan ayının başlangıcından bu yana 5 bin 206 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), öğrencilere destek olmaya devam ediyor. 100. Yıl Kütüphanesi, Gazi ve Sıhhiye Gençlik Sofraları'nda ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar desteğinde bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi'nin kafeteryasında her cuma gecesi 24.00-03.00 saatleri arasında sahur vakti öğrencilere ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Ramazanın ilk haftasında binlerce öğrenciye hizmey verildi

Ramazanın başlangıcından bu yana binlerce öğrenciye yemek ikramında bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, oruç tutan gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Gençlik Sofraları Sorumlusu Bekir Coşan, öğrencilerden yoğun ilgi gören uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın 'Üniversite Ankara'da okunur' sözüyle çıktığımız bu yolda Gençlik Sofraları'nda ücretsiz verdiğimiz yemek hizmetine Ramazan ayının gelmiş olması ile gençlik ışığının sahuru aydınlatması için sahur sofralarını da ekledik. Bu kapsamda; haftada bir, cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 24.00-03.00 arasında Ramazan boyunca tek lokasyon olarak Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi'nin yemekhanesinde sahur yemeği vermekteyiz. Ramazan başlangıcından itibaren binlerce öğrenciye ücretsiz hizmet verdik. Tüm öğrencilerimizi sahur sofralarımıza bekliyoruz. Öğrenci dostu uygulamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler, ABB'nin sahur desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

Zekiye Yener: "Kütüphaneden uzun zamandır yararlanıyorum. Sahur programı benim için çok avantajlı oldu. Kütüphanede gece 12.00'ye kadar kalıp yemeğe geçişimiz öğrenciler için çok iyi bir sistem. Çok beğendim, karnımızı doyuruyoruz."

Belma Aras: "Kütüphanenin verdiği bu hizmetten çok memnunum. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum."

Batuhan Koçer: "Büyükşehir Belediyesinin bütün hizmetlerinden memnunuz. Geçen akşam da Mansur Başkanımızla bir başka sahur programına katıldık arkadaşlarla beraber. İftarı da aynı şekilde burada yapıyoruz. Lezzet olsun ya da herhangi bir konuda problem yaşamadık. İftarda çoğu yerde kuyruk oluyor. Burada kuyruk problemi aşılmış durumda. İftar saatinde ezanla beraber iftarımızı yapıyoruz."

Emir Korkmaz: "Sahur hizmetinden çok memnun kaldım. Sıra yok, saat çok geçe kalmadan başlıyor. Yurda yetişebilmek için iyi bir şey bu. Yemekler çok güzel. Hem iftar hem de sahur olması çok güzel."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kızılay, Güncel, Ankara, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ramazan Sahurunda Ücretsiz Yemek İkram Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:34:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ramazan Sahurunda Ücretsiz Yemek İkram Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.