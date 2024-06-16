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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Oynayarak Öğreniyorum Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. UNICEF iş birliği ile Atatürk Çocukları Parkı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar, doyasıya eğlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukları birbirinden etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Atatürk Çocukları Parkı, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde 11 Haziran Uluslararası Oyun Günü kapsamında gerçekleştirilen 'Oynayarak Öğreniyorum Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

Şenliğe kent genelinde 3 bin 500 çocuğun katıldığını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, şöyle konuştu, "Bugün 11 Haziran Uluslararası Oyun Günü olması sebebiyle UNİCEF ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğinde bir festival düzenledik. Festivalimizin içeriğinde sokak oyunları, yarışmalar, sahne gösterisi ve konserlerimiz var. Festivalimizi yaklaşık 3 bin 500 çocuğumuz ziyaret etti ve gelmeye de devam ediyorlar" dedi.

Müzisyen Onur Erol'un şarkıları ile binlerce çocuk keyifli anlar yaşadı. Şenlikte, Ukelele Ankara'nın performansından pandomime, Karagöz-Hacivat Oyunundan Bando Gösterisine kadar birbirinden farklı etkinlikler, renkli anlara sahne oldu.