Ankara Büyükşehir Belediyesi Parklarda Spor Etkinliklerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Parklarda Spor Etkinliklerine Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent' sloganıyla düzenlediği 'Parklarda Spor Etkinlikleri'ne yoğun talep üzerine yeniden başlıyor. Uzman beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile antrenörler eşliğinde belirlenen 17 noktada ücretsiz spor etkinliği gerçekleştirilecek. Spor yapmak isteyen Başkentliler, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında etkinliğe katılabilecek.

04.06.2024 11:51
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent' sloganıyla düzenlediği 'Parklarda Spor Etkinlikleri', vatandaşlardan gelen yoğun taleplerin ardından yeniden başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, parklarda başlattığı ücretsiz spor etkinliğine bu yıl da devam edecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 5 Haziran'da başlayacak uzman beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile antrenörler eşliğinde belirlenen 17 noktada, spor faaliyeti gerçekleştirecek. Spor yapmak isteyen Başkentliler, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında, ücretsiz spor etkinliğine katılabilecek.

17 noktada spor faaliyeti

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine düzenlenen 'Parklarda Spor Etkinlikleri', Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait parklarda 5 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent' sloganıyla gerçekleştirilecek ücretsiz spor etkinliğinin düzenleneceği parklar şöyle:

-Altınpark-Altındağ

-Kurtuluş Parkı-Çankaya

-Seğmenler Parkı-Çankaya

- Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi-Çubuk

- Göksu Parkı-Etimesgut

-Kelebek Su Parkı-Etimesgut

-Şehit Uzman Çavuş Can İnce Parkı- Etimesgut

- Necmettin Erbakan Parkı-Kahramankazan

-Esertepe Parkı (Esertepe Aile Yaşam Merkezi Önü)- Keçiören

-Şafak Tepe Parkı- Mamak

-GOP Parkı-Sincan

-Harikalar Diyarı Parkı- (3.Kapı Girişi)-Sincan

-Yunus Emre Sevgi Parkı- Sincan

- Cemre Parkı-Yenimahalle

- Erol Kaya Parkı- Yenimahalle

- Vedat Dalokay Parkı- Yenimahalle

-Zeynepcik Parkı- Yenimahalle

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Parklarda Spor Etkinliklerine Devam Ediyor - Son Dakika

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