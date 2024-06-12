Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Başvuruları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Toplu Sünnet Şöleni için başvuru süreci 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Bin çocuğun ücretsiz olarak sünnet edileceği şölende, sünnet kıyafetleri de belediye tarafından karşılanacak.

12.06.2024 09:36  Güncelleme: 10:24
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Toplu Sünnet Şöleni' için kayıtlar, 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Bin Başkentli çocuğun ücretsiz olarak sünnet ettirileceği şölende, sünnet kıyafetleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni için başvuru süreci başlıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6-12 yaş arasındaki bin Başkentli çocuğu ücretsiz sünnet ettirecek.

Toplu Sünnet Şöleni için 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren ailelerin başvuruları alınmaya başlanacak. Ebeveynler, kayıt için Büyükşehir Belediyesi, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Sincan Gıda Yardım Birimi'ne başvuru yapabilecek.

'(0312) 507 23 17-18' numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek olan ebeveynler, kendilerine en yakın merkezde kayıt yaptırabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından çocukların sünnet kıyafetlerini karşılayacak. Ayrıca çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler de dağıtılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

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