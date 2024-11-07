Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mor ve Ötesi'nden 71 Milyon TL İddialarına Açıklama - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mor ve Ötesi'nden 71 Milyon TL İddialarına Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mor ve Ötesi grubunun 19 Mayıs konserlerinde 71 milyon TL ödeme aldığına dair iddialara yanıt verdi. Açıklamada, ödenen tutarın sadece sanatçılar için değil, konserin düzenlenmesi ve masrafları için harcandığı belirtildi. Mor ve Ötesi ise kendilerine yöneltilen iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

07.11.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Mor ve Ötesi grubu, 19 Mayıs konserlerinde gruba 71 milyon TL ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. ABB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Karalama ve iftira kurgucuları, yine bir milli bayramımız üzerinden ikinci bir iftira daha ortaya attılar. Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı. Ayrıca ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır" denildi.

ABB'nin, Mor ve Ötesi konseri için 71 milyon 520 bin TL ödeme yaptığı iddiası üzerine hem gruptan hem ABB'nin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Mor ve Ötesi'nin açıklaması şöyle:

"19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği'nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir. Bu gerçek dışı duyuma doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş'ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne geçen 28 yılda kamu kaynaklarına dair herhangi bir israfın öznesi olmamaya büyük özen gösterdik. Öyle de devam edeceğiz. Hakkımızdaki 'Mor ve Ötesi balina avlamış, ada satın almış, dünyayı kontrol eden 3 aileden biriymiş' gibi söylencelere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ABB: "Tüm masraflara harcandı"

ABB'nin açıklaması ise şöyle:

"Karalama ve iftira kurgucuları, yine bir milli bayramımız üzerinden ikinci bir iftira daha ortaya attılar. Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı. Ayrıca ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hakan Han Özcan: "Kamu kaynaklarında israfın öznesi olanlar kimler?"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Mor ve Ötesi'nin paylaşımını alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:

"Mor ve Ötesi 'ben değilim' diyor. Peki soruyoruz; kamu kaynaklarında israfın öznesi olanlar kimler? Yapılan fantastik ödemeyi alanlar kimler? Kim bu balina avlayanlar, kim bu ada satın alanlar? Paralar kime aktarıldı Sn. Yavaş? Ebru'nun Gündeş'ini, Mor'un Ötesi'ni anladık, Yeşil'in ötesinde kimler var?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mor ve Ötesi'nden 71 Milyon TL İddialarına Açıklama - Son Dakika

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