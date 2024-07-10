Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tayvan Temsilciliği arasında akıllı kentler için işbirliği

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ankara Temsilciliği akıllı, dirençli ve sürdürülebilir kentler oluşturulması amacıyla istişare toplantısı yaptı.

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chich-Yang Huang, ABB Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarında görev alan Tayvanlılar, AKUT İstanbul ve Ankara yöneticileri katıldı.

Akıllı, dirençli ve sürdürülebilir kentler oluşturulması amacıyla ortak gelecek planlarının ele alındığı toplantıda, temsilcilik Afet İşleri Daire Başkanlığına, enkaz altı canlı tespit etme, enkaz altı kablosuz dinleme cihazları ile uluslararası arama kurtarma standartlarına sahip görüntüleme cihazları hibe etti.

ABB envanterine katılan hibe cihazlar; enkaz altındaki afetzedeleri tespit etmek için dedektör, sismik sensörler ve bir arama kamerasıyla kombine çalışıyor.

Kablosuz teknolojiyle hızlı ve etkili şekilde kullanılan cihazlar, sismik sensörler ve titreşim üreterek afetzedelerin varlığını tespit ediyor.