Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yaşayanların Gözünden Bağımlılık" Paneline İkinci Kez Ev Sahipliği Yaptı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Yaşayanların Gözünden Bağımlılık: Nedir, Ne Değildir?" paneline ikinci kez ev sahipliği yaptı. Panelde, bağımlılıkla mücadelede damgalamanın kaldırılması ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı. Bağımlılığı bizzat yaşamış bireyler ve aileleri de deneyimlerini paylaştı.

Bağımlılıkla mücadeleyi tüm boyutlarıyla değerlendiren çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yaşayanların Gözünden Bağımlılık: Nedir, Ne Değildir?" başlıklı panele ikinci kez ev sahipliği yaptı. "Her Söz Değerlidir" sloganıyla düzenlenen panel, ABB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bağımlılığı bizzat yaşamış bireylerin deneyimlerini paylaştığı panele; ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, Prof. Dr. Zehra Arıkan, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Özgür Köy Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açarak önemli bir açığı kapattık"

Mustafa Kemal Çokakoğlu, yerel yönetimlerin sosyal sorunlar karşısındaki artan rolüne dikkati çekerek, "Yerel yönetimler artık hayatın her alanında daha önemli roller üstleniyor. Üretimden istihdama, dezavantajlı vatandaşların korunmasından bağımlılığa kadar geniş bir sorumluluk alanımız var. Bilim ve teknolojinin getirdiği kolaylıklarla birlikte toplumsal sıkıntılarımızın da arttığı bir gerçek. Yurttaşlarımız psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor ve bunun sonucu olarak bağımlılık gibi konular gündeme geliyor. Bu nedenle bağımlılık gibi toplumsal yapımız için büyük tehlike içeren alanlarda politikalara öncelik ettik. Özgür Köy Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açarak Ankara'da önemli bir açığı kapattık" diye konuştu.

"Bağımlılık bir tercih değil, birlikte aşılması gereken bir süreçtir"

Mümtaz Yavuz ise bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık alanının değil; devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin ve medyanın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bağımlılıkla mücadeleyi bütüncül bir noktadan ele aldıklarını söyleyen Yavuz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca tedavi odaklı bir süreç olarak ele almıyoruz. Önleme, farkındalık, danışmanlık ve sosyal destek boyutlarıyla birlikte bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Merkezlerimizde bireylere ve ailelerine ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuyor; madde ve davranışsal bağımlılıklara karşı bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri düzenliyoruz. Tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızı ilgili sağlık kuruluşlarına doğru ve güvenli biçimde yönlendiriyor, bu süreçte yalnız bırakmıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; bağımlılık bir tercih değil, birlikte aşılması gereken bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

Yavuz ayrıca, her paydaşın kendi perspektifiyle sunacağı katkının, sahada yürütülen çalışmaların etkisini artıracağını dile getirdi.

Panelin konuşmacılarından Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Psikiyatrist Prof. Dr. Zehra Arıkan da panelin amacına ilişkin şunları söyledi:

"'Yaşayanların Gözünden Bağımlılık' panelinde bağımlılığın ne olduğunu, ne olmadığını en güzel yaşayanlar anlatıyor. Amacımız bağımlılığın nasıl bir bozukluk olduğunu tanıtmak ve bununla ilgili etiketlenmeleri, damgalamaları ortadan kaldırabilmek. Çünkü oldukça iyi giden hastalarımız var. Bağımlılık kronik bir beyin hastalığı, hatta bir halk sağlığı sorunu. Ama öte yandan iyileşmesi mümkün olan bir hastalık. Tam şifa diyemiyoruz ancak iyileşme mümkün. Bugün iyileşme yolunda olan hastalarımız ve hasta yakınları yaşadıklarını anlattı. Bu hastalık bir aile hastalığı; iyileşme sürecinde birlikte nasıl güçlendiklerini paylaştılar."

Panele katılan isimlerden Nedim Güneş ise etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Bu tür farkındalık çalışmaları inanılmaz değerli. Bunları topluma daha fazla anlatmamız gerekiyor. Farkındalık arttıkça, sorunlara daha baştan proaktif yaklaşabiliriz. Bu tür etkinlikler çoğaltılmalı ve toplumun tamamına ulaştırılmalı" dedi.