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Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıcılara eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, arıcılara 'Kışlatmadan İlkbahara Koloni Yönetimi' konulu eğitim programı düzenledi. Arıcılar, kış döneminde yaşanabilecek sorunlar ve çözüm yolları, arı kolonilerinin beslenme ihtiyaçları, hastalıklarla mücadele stratejileri gibi konularda bilgilendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıcılara eğitim
29.01.2024 - 23:48,
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıcılara eğitim

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2024 yılının ilk arıcılık eğitim programını Gölbaşı'nda gerçekleştirdi. 'Kışlatmadan İlkbahara Koloni Yönetimi' konulu eğitimde arıcılık ile uğraşan yetiştiriciler; kış döneminde yaşanabilecek sorunlar ve çözüm yolları, arı kolonilerinin beslenme ihtiyaçları, hastalıklarla mücadele stratejileri gibi konularda bilgilendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli yerli üreticileri düzenlediği eğitim programlarıyla bilgilendirmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, arıcıların kovanlarıyla uyumlu bir şekilde kış mevsimini geçirmelerine yardımcı olmak ve ilkbahara sağlıklı kolonilerle giriş yapmalarını sağlamak amacıyla 'Kışlatmadan İlkbahara Koloni Yönetimi' konulu eğitim programı düzenledi.

Arıcıların verimli bir sezon geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde; arıların kış aylarında doğal olarak beslenmesi ve kışlatma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar katılımcılara anlatıldı.

Kışlatmadan İlkbahara Koloni Yönetimi eğitimini veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi Suat Beşoğlu, yaptığı konuşmada, "Bugün Gölbaşı'nda Kışlatmadan İlkbahara Koloni Yönetimi eğitimimizi gerçekleştirdik. Özellikle yoğun bir katılım var ve arıcılarımız ilgiyle de takip ediyorlar. Kış sezonunda teorik eğitimler yapıyoruz, sezon başladığında da uygulamalı eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz. Tüm sezon arıcılarımızın eğitim faaliyetleriyle yanında olacağız, arıcılığı ileriye taşımak önceliğimiz. Kışlatma sürecinde üreticilerimize ilçe ilçe giderek eğitimlerimizi tamamlayacağız" diye konuştu.

Arıcı Sezai Özçelik ise yaptığı konuşmada, "Gölbaşı Hacılar Mahallesi'nde yaşıyorum ve 2 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Bu eğitime katılmak benim için çok yararlı oldu.

Kaynak: İHA
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