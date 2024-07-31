Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şehit Yarbay Songül Yakut'un adını bir parka verdi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Şenoba'da şehit düşen Türkiye'nin ilk kadın ilçe Jandarma Komutanı Yarbay Songül Yakut'un adını ölümsüzleştirdi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla, Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde yer alan 31 bin metrekare büyüklüğündeki bir parka "Şehit Yarbay Songül Yakut" ismi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düşen helikopterde şehit olan Türkiye'nin ilk kadın ilçe Jandarma Komutanı Yarbay Songül Yakut'u unutmadı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen toplantısında gündeme gelen ve Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi sınırlarında yer alan isimsiz bir parkın "Şehit Yarbay Songül Yakut Parkı" olarak isimlendirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

Kararla birlikte 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak Uludere, Şenoba Tugay Komutanlığı'nda görevi esnasında meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit düşen ve ilk kadın İlçe Jandarma Komutanı olan Yarbay Songül Yakut'un ismi, Alacaatlı Mahallesi'ndeki 31 bin 60 metrekarelik parka verilerek yaşatıldı.

Kararın ardınndan tabelalar parktaki yerini aldı

Kararın ardından "Şehit Yarbay Songül Yakut Parkı" tabelaları Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince park alanına yerleştirildi. 31 bin 60 metrekare alandan oluşan "Şehit Yarbay Songül Yakut Parkı"nda 20 bin 963 metrekareyi çim alanlar oluştururken, 2 bin 223 adet çalı ve 623 adet ağaç yer alıyor. Basket sahası ile 2 adet tenis kortuyla spor alanlarına da sahip parkta, bin 147 metrekare çocuk oyun alanı, 3 bin 12 metrekare yürüyüş yolu, 708 metrekare skate park alanı ve 408 metrekare pati park alanı bulunuyor.