Ankara Büyükşehirden 'PCM Proje Döngüsü Eğitimi'

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Genç Düşünce Enstitüsü iş birliğiyle 'PCM Proje Döngüsü Eğitimi' düzenlendi. Yenimahalle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren eğitime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gelişen ve değişen dünyada, bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağlayacak insan odaklı projeleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi düzenlediği çeşitli alanlarda ücretsiz olarak düzenlediği eğitimlerine devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Genç Düşünce Enstitüsü iş birliğiyle 'PCM Proje Döngüsü Eğitimi' düzenlendi. Yenimahalle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren eğitimle ilgili konuşan Yenimahalle Gençlik Merkezi İdarecisi Fatma Çalışkan, "Başkanı'mız Mansur Yavaş'ın genç dostu Başkent hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz hedeflerden biri olan 'PCM Proje Döngüsü Eğitimi'ni Genç Düşünce Enstitüsü iş birliğinde tamamladık. Katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Genç Düşünce Enstitüsü Genel Başkanı Murat Can Işıldak ise eğitimle ilgili şunları kaydetti:

"Süreç ilk başta bir hayal ile başladı. Hayalimiz ise Ankara'ydı. Ankara'nın daha yaşanır ve yarına odaklı bir gelişimini sağlamak için biz bu hayali bir hedefe dönüştürmek adına bir eğitim düzenledik. Eğitimin en önemli yanı, Ankara'nın 11 ilçesinden farklı kültürde insanlar katıldı. Ankara'ya dair kurulan bu hayallerin hedefe dönüştürülmesi için doğru strateji ve doğru insanla nasıl gerçekleştirileceğini anlattık. Herkese çok teşekkür ederiz."

Eğitime katılan Dilay Sayar ise yaptığı konuşmada, "Bugünün ortakları yarının liderleri olarak öncellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Genç Düşünce Enstitüsü'ne çok teşekkür ederim. Benim için çok verimliydi. İnşallah burada ürettiğimiz projemizi gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

Eğitim sonrası sertifikalarını alan katılımcılara, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap seti hediye edildi.