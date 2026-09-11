Ankara Çankaya'da düğünde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Dodurga köyünde bir düğünde havaya rastgele ateş açılmasıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Dodurga köyünde bir düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köyde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan ve çevredekilerin çektiği onlarca saatlik görüntüleri inceleyerek, 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ile 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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