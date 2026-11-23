Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 5-9. kilometrelerinde İncek-Dodurga kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun istikametinden gidiş-geliş şeklinde kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Büyükçekmece-Çatalca yolunun 17-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Zonguldak yolunun 67-68. kilometrelerinde taş düşmesi sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Ereğli istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 31-32. kilometrelerinde Stadyum ile Liman kavşakları arasındaki çalışmalar dolayısıyla Samsun istikametinde yan yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yedisu-Erzincan il sınırı yolunun 2-5. kilometrelerinde Karasu 2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Malatya-Elazığ yolunun 62-63. kilometrelerinde Tohma Köprüsü'ndeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardahan-Susuz yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 41-46. kilometrelerinde Yıldızlı-Beşirli kesimindeki baş üstü trafik levhalarının montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.