 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Çubuk Belediyesi çalışanlarına lösemi hakkında bilgi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Çubuk Belediyesi çalışanlarına lösemi hakkında bilgi verildi

Ankara'nın Çubuk Belediyesi ve LÖSEV işbirliğiyle düzenlenen programda çalışanlara kanser çeşitleri, korunma yolları, erken teşhis ve sağlıklı beslenme konularında bilgi verildi. LÖSEV yöneticileri, löseminin bulaşıcı olmadığını vurgulayarak sağlıklı beslenme ve spor yapmanın hastalıklardan korunma için önemli olduğunu belirtti. LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Leyla Aşık ise lösemili çocuklara ve ailelerine hizmet verdiklerini ifade etti.

Ankara Çubuk Belediyesi çalışanlarına lösemi hakkında bilgi verildi
11.01.2024 - 14:13,
Abone Ol

Ankara'nın Çubuk Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) işbirliğiyle belediyenin çalışanlarına lösemi hastalığı ve erken teşhis konularında bilgi verildi.

Belediye Meclisi ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda kanser çeşitleri, kanserden korunma yolları, erken teşhis ve sağlıklı beslenme anlatıldı, çalışanlar bilgilendirildi.

Programda konuşan LÖSEV yöneticilerinden Gülbeyaz Vural, lösemi hastalığının bulaşıcı bir hastalık olmadığını söyledi.

Vural," Sağlıklı beslenmek ve spor yapmak özellikle hastalıklardan korunmak için yapılabilecek en doğru yöntemdir." dedi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Leyla Aşık da lösemili çocuklara ve onların ailelerine yönelik hizmet verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çubuk Belediyesi, Ankara, Lösemi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Çubuk Belediyesi çalışanlarına lösemi hakkında bilgi verildi - Son Dakika


14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53
Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü

Son Dakika
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:41:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Çubuk Belediyesi çalışanlarına lösemi hakkında bilgi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement