Ankara Çubuk'ta 72 yaşındaki berber Necip Şen, emekli olmasına rağmen çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Çubuk'ta 72 yaşındaki berber Necip Şen, emekli olmasına rağmen çalışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çubuk\'ta 72 yaşındaki berber Necip Şen, emekli olmasına rağmen çalışıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde berberlik yapan 72 yaşındaki Necip Şen, 12 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürüyor. Emekli olmasına rağmen her gün işinin başına geçen Şen, meslekte 60 yıla yaklaştığını belirterek eski tıraş aletlerini saklıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çırak olarak başladığı berberlik mesleğini yarım asrı aşkındır sürdüren Necip Şen, emekli olmasına rağmen yıllardır emek verdiği işinin başına her gün yeniden geçiyor.

Mesleğe 12 yaşında berber çırağı olarak başlayan 72 yaşındaki Şen, yıllar içerisinde kalfalık ve ustalık yaparak berberliği hayatının önemli bir parçası haline getirdi.

Meslekte ustalaşmasının ardından 1999'da iş yerini açan Şen, emekli olmasına rağmen yıllardır emek verdiği işinin başına her gün yeniden geçiyor.

Şen, AA muhabirine, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini, günlük çalışma düzenini kendi belirlediğini söyledi.

Çıraklık, kalfalık ve ustalık derken meslekte 60 yıla yaklaştığını anlatan Şen, mesleğe başladığı yıllarda saç tıraşının makas ve elle çalışan makinelerle yapıldığını anlattı.

O dönem kullandıkları el makinelerini saklayan Şen, yıllar içinde elektrikli makinelerin ve farklı tıraş araçlarının yaygınlaştığını kaydetti.

Sakal tıraşında kullanılan eski usturaları da gösteren Şen, bu aletlerin bakımının ve kullanımının ustalık gerektirdiğini ifade etti.

Günümüzde jiletli ürünlerin daha çok tercih edildiğini belirten Şen, eski ve yeni araçlar arasındaki farkı meslekte geçirdiği yıllar boyunca yakından gördüğünü dile getirdi.

Meslek eğitimi aldığı döneme de değinen Şen, o dönemlerde herkesin bir mesleği seçmek zorunda olduğunu ve arkadaşlarından bazılarının marangozluğu, bazılarının terziliği seçtiğini, kendisinin yolunun ise berberlikle devam ettiğini söyledi.

Çıraklıkla öğrendiği işi emekliliğinde de sürdüren Şen, mesleğinin geçmişini sakladığı aletlerle yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
Ankara ÇubukAnkaraGüncelÇubukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz’ın o sözleri yeniden gündemde Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 13:24:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta 72 yaşındaki berber Necip Şen, emekli olmasına rağmen çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei