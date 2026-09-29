Ankara Çubuk\'ta 72 yaşındaki berber Necip Şen, emekli olmasına rağmen çalışıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çırak olarak başladığı berberlik mesleğini yarım asrı aşkındır sürdüren Necip Şen, emekli olmasına rağmen yıllardır emek verdiği işinin başına her gün yeniden geçiyor.

Mesleğe 12 yaşında berber çırağı olarak başlayan 72 yaşındaki Şen, yıllar içerisinde kalfalık ve ustalık yaparak berberliği hayatının önemli bir parçası haline getirdi.

Meslekte ustalaşmasının ardından 1999'da iş yerini açan Şen, emekli olmasına rağmen yıllardır emek verdiği işinin başına her gün yeniden geçiyor.

Şen, AA muhabirine, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini, günlük çalışma düzenini kendi belirlediğini söyledi.

Çıraklık, kalfalık ve ustalık derken meslekte 60 yıla yaklaştığını anlatan Şen, mesleğe başladığı yıllarda saç tıraşının makas ve elle çalışan makinelerle yapıldığını anlattı.

O dönem kullandıkları el makinelerini saklayan Şen, yıllar içinde elektrikli makinelerin ve farklı tıraş araçlarının yaygınlaştığını kaydetti.

Sakal tıraşında kullanılan eski usturaları da gösteren Şen, bu aletlerin bakımının ve kullanımının ustalık gerektirdiğini ifade etti.

Günümüzde jiletli ürünlerin daha çok tercih edildiğini belirten Şen, eski ve yeni araçlar arasındaki farkı meslekte geçirdiği yıllar boyunca yakından gördüğünü dile getirdi.

Meslek eğitimi aldığı döneme de değinen Şen, o dönemlerde herkesin bir mesleği seçmek zorunda olduğunu ve arkadaşlarından bazılarının marangozluğu, bazılarının terziliği seçtiğini, kendisinin yolunun ise berberlikle devam ettiğini söyledi.

Çıraklıkla öğrendiği işi emekliliğinde de sürdüren Şen, mesleğinin geçmişini sakladığı aletlerle yaşatmaya devam ediyor.