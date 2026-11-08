Ankara Çubuk'ta apartman yangınında 2'si bebek 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta apartman yangınında 2'si bebek 6 kişi dumandan etkilendi

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Ankara Çubuk\'ta apartman yangınında 2\'si bebek 6 kişi dumandan etkilendi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında, aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Saçak Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katında, N.A'ya (64) ait dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede binayı saran yoğun duman nedeniyle N.A. ile üst katlarda yaşayan Y.B. (30), eşi M.B. (30), bir yaşındaki ikiz çocukları A.B. ve G.B. ile M.P. (21) dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, yangının oturma odasında duvara asılı üçlü prizden çıkmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta apartman yangınında 2'si bebek 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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