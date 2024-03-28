Ankara Çubuk\'ta Çiftçilere 52 Ton Nohut Tohumu Dağıtıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı.

Belediye Başkanı Demirbaş, programdaki konuşmasında, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi.

İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, "Son dönemde özellikle Kovid'den sonra tarımın ne kadar önemli olduğunu, üretmenin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte anlamış olduk. Çiftçilerimizin de alın terlerinin karşılığını alıyor olması bizleri yine sevindiriyor." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin, ilçede iki yıldır alım yaptığını dile getiren Demirbaş, "Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerinin piyasa değerinin üzerinde alınması, ekonomik anlamda da büyük katkı sağlıyor. Geçen hafta Bölge Müdürümüzle görüştük. İnşallah yine bu dönemde de kapasite artırarak bu alımlar devam edecek. Çiftçimizin ve üretenin yanındayız." diye konuştu.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığı bilgisini vererek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.