Ankara'da 1 Mayıs İçin Müteyakkız Güvenlik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da 1 Mayıs İçin Müteyakkız Güvenlik

Ankara\'da 1 Mayıs İçin Müteyakkız Güvenlik

Vali Şahin, 1 Mayıs kutlamaları için Ankara'da tüm güvenlik güçlerinin hazır olduğunu duyurdu.

30.04.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm kolluk kuvvetlerinin müteyakkız olduğunu, kutlamaların 3 ayrı noktada gerçekleşeceğini bildirdi.

Şahin, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince düzenlenen motosikletli polis timlerinin göreve çıkış töreninde konuştu.

Kış şartlarında otomobilleri ile görev yapan motosikletli polis timlerinin, mevsim şartlarının el vermesiyle artık motosikletleriyle göreve başlayacaklarını belirten Şahin, polislere görevlerinde başarılar diledi.

Şahin, yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağını anımsatarak, "Emniyet ve jandarma personelimiz, tüm kolluk kuvvetlerimiz müteyakkız durumdalar. Yarın Ankara'mızda 3 ayrı noktada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapılacak." dedi.

Ankara'da yarın yaklaşık 9 bin 900 personelin, vatandaşların huzuru için görev alacağını aktaran Şahin, emniyet birimlerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nun 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, Ankara merkezli 14 ilde düzenlendiğini hatırlatan Şahin, operasyona 4 bin 750 personel ve 1500 ekibin katıldığını kaydetti.

Şahin, operasyon kapsamında 761 şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "Bunlardan 729'u yakalanmış durumda ve adli mercilerce de 692 şüpheli tutuklanmıştır. Bu tutuklama oranına baktığınızda aslında operasyonun ne kadar titiz ve dosyaların ne kadar dikkatli şekilde hazırlandığı, takiplerin ne kadar titiz ve dikkatli şekilde yürütüldüğü anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Asayiş verileri

Emniyet güçlerinin nisan ayındaki çalışmalarına değinen Şahin, "1-28 Nisan tarihleri arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 91, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 172, 5 yıla kadar hapis cezası olan 1369, ifadeye yönelik aranan 2 bin 345 olmak üzere toplam 3 bin 995 kişi yakalanmıştır." dedi.

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında bu ay 2 operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Şahin, 6 bin 603 kişiye kimlik denetimi yapıldığını ve 114 düzensiz göçmen tespit edildiğini bildirdi.

Şahin, siber suçlarla mücadele kapsamındaki incelemelerde de 2 bin 314 hesapta suç unsuru tespit edildiğini, "ödeme-yasadışı bahis ve bilişim" alanında 12 operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu operasyonlar neticesinde 16 kişinin gözaltına alındığını belirten Şahin, şüphelilerden 10'unun tutuklandığını söyledi.

Zehir tacirlerine operasyon

Şahin, organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 3 operasyonda ise 50 kişinin gözaltına alındığını, yakalananlardan 29'unun tutuklandığını ifade etti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik 1218 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, operasyonlarda 2 bin 122 kişinin gözaltına alındığını, 829'unun tutuklandığını dile getirdi.

Şahin, terörle mücadele kapsamında ise 8 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 85 kişiden 3'ünün tutuklandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından motosikletli polis timleri söz konusu alanda gösteri düzenledi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Vasip Şahin, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, 1 Mayıs, Güncel, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 1 Mayıs İçin Müteyakkız Güvenlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:21:17. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 1 Mayıs İçin Müteyakkız Güvenlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.